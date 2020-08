16aastane Tallinna Kalevi jalgpallur sõlmis profilepingu Itaalia tippklubiga 

"AS Roma huvi oli konkreetne ning otsusega polnud vaja kaua viivitada," kommenteeris Kalevi spordidirektor Joel Lindpere. "Tegu on ikkagi maailma mõistes tippklubiga ning tingimused edasiseks arenguks fantastilised. Martini ja ka meie teiste poiste vastu on olnud huvi juba mõnda aega, mis näitab meie klubi selget joont, kuidas tahame ka tulevikus edasi liikuda.

Martin on üks hea näide paljudest meie kasvandikest, kes tahavad saada iga päevaga aina paremaks ning annavad selleks rohkem kui 100 protsenti. Martin on olnud AS Roma juures juba kuu aega ning minu jaoks on kõige tähtsam, et ta keskenduks ainult jalgpallile ja koolile ning muus aitan kaasa nii palju kui võimalik."