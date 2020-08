FOTOD | Venemaal laineid lööv lihaseline „Muskli-Barbie“: „Tahan saada nii suureks kui võimalik!“ 

"Kui olin 15aastane, sain aru, et pean oma elus midagi muutma. Ma polnud mitte millegagi rahul," pajatas 24 aastane "Muskli-Barbie" kodumaa meediale. "Ma ei teinud mitte midagi. Olin väga kõhn. Siis aga otsustasin, et pean saama tugevamaks, nii kehalt kui vaimult."

Neiu treeninguid saatis edu ning tema nimele kuulub varasemast ajast ka naisjuunioride pingilt surumise maailmarekord 165 kiloga. Nüüdseks on tema biitsepsi diameeter 40 cm ning tal pole ka midagi selle vastu, et teda Barbiega võrreldakse.

"Inimesed teavad mind kui "Muskli-Barbiet ja mulle meeldib see võrdlus, see on kena. Mul on samasugused suured ja ilusad silmad ja ma kannan jumestust. Kuid samal ajal olen ma tugev, ma suudan treeningul tõsta 190 kilo. Ma tahan saada nii suureks kui võimalik!"