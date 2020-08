NBA tippmeeskond boikoteerib viiendat play-off mängu  

Jacob Blake'i tulistati selga vähemalt seitse korda, kui ta oli sisenemas autosse, kus viibisid tema kolm last. Blake jäi ellu, kuid sai raskelt vigastada ja on halvatud. Mäletatavasti tapsid politseinikud kolm kuud tagasi mustanahalise George Floydi, kui too lebas abitult maas. See vallandas kogu riigis suured protestiaktsioonid.