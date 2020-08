PROTEST: Kontaveidi alistanud Osaka poolfinaalis väljakule ei tule 

„Olen küll sportlane, aga eelkõige olen mustanahaline naisterahvas. Ning mustanahalise naisterahvana tunnen, et hetkel ei peaks vaatama minu tennisemängu, sest leidub palju tähtsamaid asju, mis vajavad meie kohest tähelepanu. Ma ei oota, et minu mängust loobumine tooks kaasa drastilisi muudatusi, aga kui suudan valgenahaliste inimeste domineeritavas spordis tekitada diskussiooni, on see juba samm õiges suunas,“ kirjutas Osaka.