EUROMÄNG JÄÄB ÄRA: valitsus ei andnud Nõmme Kalju matšile eriluba 

EJLi pressikonverentsil ja selle eel:

„Kuna oleme terviseametiga olnud tihedas suhtluses, tuli meie jaoks teatud määral üllatusena, et neil polegi mängu toimumise osas midagi otsustada. Tulenevalt Eesti seadustest on ainuke instants, kes saaks erandi teha, meie vabariigi valitsus. EJL pöördus täna hommikul läbi kultuuriministeeriumi valitsuse poole ja palus võimalust erandiks, et saaksime ära pidada tänase mängu ja ka teisi tulevasi rahvusvahelisi mänge,“ selgitas Uiboleht.

EJLi avalike suhete juht nentis, et kuigi nende koostöö terviseametiga on olnud produktiivne, oleks praeguse olukorra muutnud lihtsamaks asjaolu, kui terviseamet oleks EJLi informeerinud varasemalt, et nende poolt pole otsust oodata. „Kui oleksime seda infot varem teadnud, oleks see protsess läinud valutumalt ega oleks jäänud nii hilja peale,“ sõnas Uiboleht.

Niisiis on mängu toimumine hetkel veel lahtine. Uiboleht selgitas pressikonverentsil, et ta ei oska öelda ühtegi kellaaega, mis ajaks võiks valitsus täna oma otsuse teha. „Mängu ei toimu, kui pole valitsuse otsust erandi kohta,“ rääkis Uiboleht. „Keegi ei hakka seaduseid rikkuma. Kui valitsuse otsus erandi tegemise osas on negatiivne või seda enne mängu ei tule, siis mängu ei toimu.“

Peaminister Jüri Ratas sõnas valitsuse pressikonverentsil, et erandisooviga pöördus tema poole EJLi president Aivar Pohlak. „See olukord on väga keeruline. Kui [mõlemas] meeskonnas on haigestunu sees – ma küll ei kujuta ette, kuidas me ütleme, et pole...“ andis peaminister mõista, et erandi tegemine tundub keeruline.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et kui ei ilmne täiendavaid asjaolusid, mis erandi tegemise kaalukaussi positiivse poole peale kallutaks, on mõistlik mäng edasi lükata.