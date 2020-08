OLUKORD ON LAHTINE: Kalju õhtuse eurolahingu saatus on valitsuse kätes 

Nõmme Kalju peaks täna õhtul kell 17.30 võõrustama Sloveenia klubi Murat, ent mõlemast meeskonnast on üks mängija andnud positiivse koroonaviiruse proovi. EJLi avalike suhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht selgitas tänasel pressikonverentsil, et viimastel päevadel on nii alaliit kui Nõmme Kalju klubi olnud Terviseametiga tihedas suhtluses. Eile õhtul andis Terviseamet EJLile teada, et nende hinnangul euromängu pidada ei tohiks. Kui alaliit täna hommikul Terviseametiga kokku sai, saadi uue infona teada, et lõpliku otsuse saab langetada ainult Eesti Vabariigi valitsus.

EJLi avalike suhete juht nentis, et kuigi nende koostöö Terviseametiga on olnud produktiivne, oleks praeguse olukorra muutnud lihtsamaks asjaolu, kui Terviseamet oleks EJLi informeerinud varasemalt, et nende poolt pole otsust oodata. „Kui oleksime seda infot varem teadnud, oleks see protsess läinud valutumalt ega poleks jäänud nii hilja peale,“ sõnas Uiboleht.

Niisiis on mängu toimumine hetkel veel lahtine. Uiboleht selgitas pressikonverentsil, et ta ei oska öelda ühtegi kellaaega, mis ajaks võiks valitsus täna oma otsuse teha. „Mängu ei toimu, kui pole valitsuse otsust erandi kohta,“ rääkis Uiboleht. „Keegi ei hakka seaduseid rikkuma. Kui valitsuse otsus erandi tegemise osas on negatiivne või seda enne mängu ei tule, siis mängu ei toimu.“