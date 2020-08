Teised meeskonnad said NBAs boikotti alustanud tiimi peale pahaseks 

Eesti aja järgi täna öösel pidid NBA play-off'is kohtuma Milwaukee Bucks ning Orlando Magic. Kui oli käes aeg anda mängu avavile, ei olnud aga Bucksi mängijaid näha ja nii läksid tagasi riietusruumi ka Magicu mehed. Väidetavalt olevat Bucksi üksi liider George Hill pidanud oma meeskonnale väga veenva kõne, et mängu boikoteerimine on rassilise diskrimineerimise vastu õige samm. Hilli sõnavõtt oli põhjustatud möödunud pühapäeval toimunud tulistamisest, kus politseinik avas mustanahalise mehe pihta tule, tulistades teda seitse korda. Jacob Blake jäi ellu, aga on ilmselt elu lõpuni halvatud.