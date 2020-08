NBA superstaari jõuline avaldus: kõik mustanahalised kardavad oma elu pärast 

NBAs oleks täna öösel pidanud toimuma kolm kohtumist, kuid need kõik jäid ära. Sündmused hakkasid hargnema Milwaukee Bucksi-Orlando Magicu mängu eel, kui Bucksi mehed otsustasid väljakule mitte tulla ja mängu boikoteerida. Põhjuseks asjaolu, et möödunud pühapäeval leidis USAs aset järjekordne rassilise diskrimineerimise juhtum: Kenosha linnas tulistas üks politseinik mustanahalist meest Jacob Blake'i seitse korda. Uute rahutuste ja protestilaine sümboliks saanud Blake jäi ellu, kuid on ilmselt elu lõpuni halvatud. Tulistamist nägid pealt tema lapsed.

Lakersi liider LeBron James, kes on üks maailma häälekamaid sotsiaalse ja rassilise ebavõrduse vastu võitlejaid, tegi omalt poolt jõulise avalduse aga juba kaks päeva tagasi. ESPN avaldas oma Twitteri kontol video, kus James räägib pärast Blake'i tulistamist avameelselt sellest, kuidas on olla USAs mustanahaline.

„Kui keegi ütleb, et selle mehe alistamiseks või kinnipidamiseks ei olnud ühtegi muud moodust kui tulistamine, siis ei valeta ta ainult endale, vaid igale afroameeriklasele, igale mustanahaliste kogukonna liikmele, sest me näeme seda juhtumas üha uuesti ja uuesti ja uuesti,“ rääkis James.

„Kui seda videot vaadata, siis on näha mitmeid võimalusi, kus nad (politseinikud) oleksid võinud ta pikali lükata või temast kinni haarata. Neil oli see võimalus. Miks me peame alati jõudma välja sinnani, et näeme tulistamist? Kui üle tee olnud inimene poleks seda videot filminud, siis kas oleksime seda üldse näinud? Olen kuulnud jutte, et politseinikel ei olnud endal üleüldse kehakaameraid küljeski... On võimalik, et see nii oli. Ja tema pere oli ju seal, ta lapsed olid seal. See juhtus keset päeva. Ausalt öeldes on see meie kogukonnas lihtsalt täiesti p****s,“ kurvastas James.

Lakersi superstaar lisas: „Mustanahalised mehed, mustanahalised naised, mustanahalised lapsed – me kõik kardame oma elu pärast. Sest sa ei tea, mis juhtuda võib. Sa ei tea, millises tujus see politseinik tol päeval kodust lahkus. Sa ei tea, kas ta astus õige või vale jalaga voodist välja; kas tal oli kodus oma kaasaga tüli või ütles ta laps midagi ning ta lahkus kodust vihasena. Ja kui ta lahkus vihasena, siis see võib olla lõpp järjekordse mustanahalise inimese jaoks. Sedasi me tunnemegi. See teeb haiget.“