INTERVJUU | Kuno Tehva: sisetunne ütleb, et UEFA ei too enam Eestisse mänge, sest see oleks ajaraiskamine

Kuno Tehva. Foto: Martin Ahven

Neljapäeva lõunal selgus, et Nõmme Kalju ja NŠ Mura Euroopa liiga kohtumist ei toimu , sest terviseameti hinnangul on mõlemas võistkonnas positiivse koroonaviiruse proovi andnud inimese lähikontaktsed, kes peavad viibima isolatsioonis 14 päeva. Kalju presidendi Kuno Tehva sõnul peab otsusega edasi elama, kuid ta sissetunne ütleb, et Euroopa jalgpalliliit (UEFA) lähiajal rohkem mänge Eestisse ei too.