KOROONAKRIIS INGLISMAA KÕRGLIIGAS: Pogba, Ndombele ja kuus Chelsea mängijat andsid positiivse testi 

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga hooaeg peaks algama 16 päeva pärast, kuid mitmed meeskonnad on hädas puhkuselt naasnud mängijatega, kes on nakatunud koroonaviirusega. Londoni Chelsea on väidetavalt suunanud kaheksa mängijat isolatsiooni, kellest kuus on kurikuulsa nakkuse üles korjanud.