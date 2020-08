OTSEBLOGI | Paide eurodebüüt lõppes kaotusega, Levadia kohtumine Fääri saartel läks lisaajale 

Võib ka ära fikseerida, et Leedu klubi algkoosseisus alustab kolm kohalikku mängijat, kes on kõik ka koondislased. Põnev taust on Žalgirise vasakkaitsjal Donovan Slijngardil, kes on Ajaxi kasvandik ning pidanud üle 60 kohtumise Hollandi kõrgliigas. Igatahes, Leedu mängijate taust on päris korralik ja paberil võiks neid soosikuks pidada. Õnneks on siiski vutis pall ümmargune.