TÄNA OTSEBLOGI | Paide peab Leedus oma ajaloo esimese euromängu, Levadia madistab Fääri saarte meeskonnaga 

Paide Linnameeskonna sõnul minnakse möödunud aastal Leedu liigas teiseks jäänud klubi vastu püüdma edasipääsu. "Meil on küllaltki head võimalused, aga saame aru, et Žalgiris on tugev ja aastaid Euroopas mänginud. Aga meilgi on oma kvaliteet olemas ja kui teeme enda poolt väga hea mängu, siis on meil võimalus edasipääsuks," leidis Andre Frolov.