Eesti jalgpallikoondise vasakkaitsja siirdus Soome meistri ridadesse 

Varasemalt Valgevene klubi BATE, Slovakkia Ružomberoki ja viimati Poola meeskonna Miedź Legnica värve kandnud Artur Pikk on pidanud koondises 36 kohtumist, kus on löönud ühe värava.

"Mul on hea meel siin olla. Annan endast parima, et aidata meeskond taas Soome meistriks. Minu tugevusteks on kaitsetöö ja rünnakute toetamine. Olen kiire ning hea keskendumisvõimega," rääkis Pikk KuPSi kodulehel. Soomlaste sõnul on ta juba läbinud ka tervisekontrolli ning liitunud klubi treeningutega.