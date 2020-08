Aivar Pohlak: Pretsedent! Eestit ähvardab suur maine- ja majanduskahju! 

„Mängu mittetoimumine praegu teadaolevatel põhjustel ja ilma mõlemat meeskonda testimata oleks pretsedent Euroopa jalgpallis. UEFA on Eesti Jalgpalli Liitu teavitanud, et sellisel juhul kaalutakse Eesti koondise ja klubimängude pidamise õiguse äravõtmist, mis tähendab kodumängude pidamist välismaal, mis on suur maine ja majanduslik kahju,“ kirjutas Pohlak pöördumises.