Michael Schumacheri lähikonda on tabanud needus: üks sai koroona, teine insuldi 

„Mul on endiselt raske rääkida ning keel on kummaline,“ kommenteeris Weber, ent lisas juurde, et viibib nüüd kodusel ravil.

Tervisemuredega on kimpus teinegi Schumacheri elus väga olulisel kohal olev vormelitegelane. Schumacheri kahe esimese maailmameistritiitlini aidanud endine Bennetoni vormel-1 tiimi juht Flavio Briatore läks tervisemurega haiglasse, ent seal tehtud test selgitas välja, et mehel on koroonaviirus.



Corriere della Sera andmetel oli Briatore vahepeal raseks seisus, ent olukord on nüüd stabiilne ning samuti 70aastane itaallane peaks viiruse üle elama.