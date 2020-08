Jalgpall VIDEO | Kiired rusikad: Mike Tyson julgustas Madridi Reali superstaari poksijakarjääri alustama Toimetas Oliver Lomp , täna, 11:34 Jaga: M

Karim Benzema (paremal) ja Sergio Ramos Madridi Reali särgis Foto: AP/Scanpix

Madridi Reali jalgpalliklubi ründaja Karim Benzema on kuuldavasti otsustanud pärast vutimängija elu hakata poksijaks. Benzema on viimasel ajal vihjanud, et kuna tal pole ilmselt jalgpallurina enam kaua jäänud, peab ta vaikselt hakkama mõtlema järgnevale elule ning poks võiks olla üks väljundeid. Väidetavalt on 32aastane Benzema saanud uut innustust novembris tagasitulekumatši pidavast Mike Tysonist - kui 54aastane mees on selleks võimeline, siis miks ei võiks Benzema olla.