Norra ajakirjanik andis Andrus Veerpalule hävitava hinnangu: ta kasutas nõukogulikke meetodeid keelatud ainete näol 

Tunnustatud ajakirjaniku sõnul on uimastisõltuvust tunnistanud Northug küll väga sügavalt eksinud, ent Veerpalu juhtumiga ei saa kokaiiniskandaali kuidagi võrrelda. Norralane vedas alt iseennast, eestlane oma rahvast.



Sæther meenutas Dagbladeti veergudel, kuidas Veerpalu rääkis Vancouveri OMi eel, et vajab edu saavutamiseks ka konkurentide abi, kellest ta loodab kõva tempot. Ajakirjaniku sõnul jättis Veerpalu aga rääkimata, kuidas ta oli rahvast kõik need aastad petnud – tõusnud läbi pettuse rahvusimeks ja saanud Eesti keskmisest kaheksa korda suuremat palka.

Sætheril on hea meel, et Veerpalu jäi pärast Vancoucverit kasvuhormooni kasutamisega vahele, kuna siis langes mask ja Eesti rahvas sai tegelikkusele jälile. Ajakirjanik märgib aga, et hoolimata vahelejäämisest teatud ringkondades toetus jätkus, rühm Eesti teadlasi asus suusakangelast päästma ning lõpptulemus lõhnas kahtlaselt.