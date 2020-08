Kalju euromängu seadusevastane toimumine võinuks tähendada poole miljoni suurust trahvi 

Nimelt ütleb 19.08.2020 jõustunud õigusakt „Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele“ selgelt, et nakatunuga kokku puutunud isikutel on keelatud oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, välja arvatud juhul, kui tal puuduvad COVID-19 haiguse sümptomid, isik jälgib oma tervist tähelepanelikult, järgib Vabariigi Valitsuse või Terviseameti kehtestatud meetmeid võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ja võtab kasutusele kõik võimalikud meetmed nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ning kui esinevad järgmised asjaolud:

4) kui ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik;

See kõik tähendab, et kuigi Kalju-Mura toimunuks suletud uste taga ja välitingimustes, ei saanuks see kuidagi seadust rikkumata toimuda, kuna jalgpallimängus on kontakti vältimine võimatu. Ainus võimalus olnuks seega 19.08.2020 antud korralduse tühistamine või uue korralduse tegemine, mis Eesti ja maailma uute kollete tuules poleks kuidagi mõistlik.