Karel Voolaid kutsus Tunjovi esimest korda koondisesse: kokku saamine andis kindlust, et midagi temas on 

"Ragnariga rääkisin vahetult enne, kui ta Eestisse tuli," alustas Voolaid. "Ta oli lühikest aega Eestis, meil ei õnnestunudki kokku saada, aga rääkisime ikka väga pikalt. Isegi Tallinna Kalevi asjadest. Ta juba vaatab-mõtleb, kuidas oma karjääri lõppfaasi võimalikult hästi genereerida, et Tallinna Kalevi tegemised, klubi ja pere tasakaalus hoida. Ta on valmis meid aitama, kui on väga-väga häda käes, aga ma ei tea, mida see täpselt tähendab. Hästi lühidalt on seis sama, et ta keskendub oma karjääri lõppfaasist maksimumi võtmisele."

Allolevat nimekirja sirvides võib nii mõnelgi tekkida küsimus, miks on pundis Flora ääremängija Frank Liivak, kes pääses Premium liigas viimati Flora algrivistusse 8. juulil. Voolaidi selgitus: "Ta oli mu valikus ka eelmisel sügisel ja ka kaks aastat enne seda. Usun temasse jätkuvalt ja tean, et ta paneb kõik mängu mitte minu, vaid selle võimaluse eest, mis talle antakse.

Võimalik, et meil on vaja ka selliseid lugusid Eesti koondisesse. Arvestades, et meil pole praegu väga palju mängijaid välismaal ega väga suuri staare. Tema kui persoon vajab minu hinnangul tuge ja usku. Aeg näitab, et kas õigustab, aga tänasel päeval usun temasse."

Tulenevalt koroonaviiruse pandeemiast on korralduslik pool seekord vähe teistsugune. "Enne, kui mängijad saavad koondisega liituda, peavad kõik nii Eestis viibivad kui ka välismaalt tulevad negatiivse koroonatesti," sõnas jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht tänasel pressikonverentsil. "Sama kehtib personali kohta. Lisaks testitakse nii personali kui ka mängijaid enne mängu Gruusiaga – see on siis UEFA ametlik test – ja enne mängu Armeeniaga, et oleks võimalik Armeeniasse sisse pääseda takistusteta ja mängida.

Armeeniasse lendame tšarteriga. See on kõrge nakatumisriskiga riik, aga oleme UEFA reeglitele vastavalt isolatsioonis, nii-öelda mullis. Sama on ka Eestis. Tavaliselt saavad mängijad olla üks-kaks päeva väljaspool treeninguid koos lähedastega, seekord lähme kohe terve võistkonnaga hotelli."



Eesti koondis võõrustab Gruusiat Tallinnas A. Le Coq Arenal 5. septembril kell 19.00 ja Armeeniaga mängitakse võõrsil 8. septembril. Mängud peetakse pealtvaatajateta. Tõsi, pärast eile ära jäänud Nõmme Kalju euromängu on kerkinud üles küsimus, kas Gruusia mäng saab üldse Tallinnas toimuda. Uibolehe sõnul suhtlus erinevate ametkondadega käib. "Praegu pole põhjust öelda, et mäng ei toimu Eestis," sõnas ta.