Ott Tänak: Peame järelejäänud etappidest maksimumi võtma 

Eestlane on hetkel üldarvestuses 38 silmaga viiendal kohal, liider Sebastien Ogier juhib sarja 62 punktiga. Esimene võimalus vahet vähendada avaneb Hyundai piloodil nädala pärast algaval kodusel Rally Estonial.

Tiimi bossil Andrea Adamol on aga hea meel, et pikk paus on läbi saamas ning usub, et vahepealset aega on Hyundai suutnud hästi ära kasutada. Nii, nagu teised, oleme meiegi selle perioodi vältel vaeva näinud, et paremaks saada," sõnas Adamo.

42 punktiga sarjas kolmandat kohta hoidev Thierry Neuville loodab Lõuna-Eesti teedel teha hea esitus. "Arvan, et loodame kõik nüüd, mil hooaeg jätkuda saab, teha hea tulemus. Tahame naasta ning koheselt tugeva sooritusega hakkama saada," selgitas Neuville.