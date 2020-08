Jalgpallikoondise eesmärk Rahvuste liigas: kõik alla võidu on pettumus! 

Selleks tuleb kuue mängu kokkuvõttes edestada Gruusiat, Armeeniat ja Põhja-Makedooniat. "Kas kujutate ette, et lähen Rahvuste liigat mängima nii, et ei taha võita? Ikka tahan!" arutles meie koondise peatreener Karel Voolaid tänasel pressikonverentsil. "Kõik alla võidu on pettumus, aga kui suur, seda saame mõõta pärast mänge."

"Kui keegi tahab mind konksu otsa tõmmata, siis võite seda vabalt teha, pole probleemi. Ega ma järgi ei anna. Ma pole selline treener, kes elab illusioonides. Neli punkti on täiesti reaalne. Kas see spordis õnnestub... Nägite ise, mis eelmisel sügisel juhtus. Võistkonna ette lähen jutuga, et tahame maksimumi võtta, aga neli punkti on miinimumeesmärk. Tahame Rahvuste liigas väga hästi esineda, mitte otsida pärast agasid ja vabandusi."

Kelle ja miks Voolaid esimeseks kaheks mänguks koondisesse kutsus, saab lugeda SIIT. Fakt on see, et 24 mehest pooled tulevad koduse Premium liiga klubidest ning 11 mehel on kirjas alla kümne mängu (sealhulgas neli potentsiaalset debütanti).

Voolaid tahab, et treeneriga ega mängijad ei poeks selle vabanduse taha, et kogemust on vähe. "Kui kerime ajaratta tagasi, siis ühel päeval olid ka need, kes praegu on kogenumad, vähe kogenud mängijad. Jah, meil pole palju sõprusmänge, et katsetada ja anda võimalust, aga seda enam peame pingutama ja vaimselt tugevad olema. Minu silmis on kõik tõsised mängumehed," lausus ta.

Kolm ebaõnnestunud Eesti klubide euromängu tekitasid Voolaidis erinevaid tundeid. "Pärast koondisepausi võtan oma kõige lähedasemad kõrgliigatreenerid telefoni otsa ja võib-olla istume siin samas ruumis (A. le Coq Arena konverentsikeskuses – M. T.) ja peame natuke nõu. Mul tekkis väga palju ideid, kuidas treenereid, mängijaid ja võistkondi aidata. Ma ei vaadanud katastroofilise pilguga, vaid sellega, et mida teha saame."