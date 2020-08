GALERII | EOK tähistas Eesti esimese olümpiavõidu 100. aastapäeva, juubeli puhul anti välja hõbemark 

Rahvusvahelise Olümpiakomitee president saatis Thomas Bach ajaloolise sündmuse puhul oma õnnitlused: „Palju õnne Eestile teie esimese olümpiamängude kuldmedalivõidu 100. aastapäeva puhul. Eesti on võimas olümpiamaa: väike rahvas, kes võidab järjekindlalt medaleid. See võit tegi teid kuulsaks ja sillutas tee sajandipikkusele suurepärasele olümpiaajaloole, mille jooksul olete võitnud üle seitsmekümne medali. Minu tänusõnad ja tänulikkus lähevad Eesti Olümpiakomiteele president Urmas Sõõrumaa võimeka juhtimise all olümpiaväärtuste levitamise jätkuva töö eest kogu riigis. Soovin teile järgmist 100 aastat sportlikku tipptaset!“

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa lausus, et ajaloo mäletamine on oluline, kuna me kõik teame, kui tähtsad on elus esimesed sammud. „Süüvides toonasesse olustikku ja vaadates isiksuste sisse, võib küll öelda, et kõrgematele pjedestaali kohtadele asja pole, kui pole sportlike võimete kõrval vaimsust, tegutsemisvõimet ja võimet näha ühiskonda laiemalt. Alfred Neuland võttis osa Esimesest maailmasõjast, kaitses riiki, tegi sporti, tal õnnestus minna Antwerpenisse ja tulla olümpiakullaga tagasi, ta oli ettevõtja, spordikohtunik, treener. Tahan tuletada tulevastele sangaritele meelde, et ainult sporditegemine võib juhusega pooleks viia eesmärgini, aga kui vaatad ühiskonda laiemalt, siis on võidud magusamad ja võid oma rahva keskel muutuda legendiks. Hoiame Eesti spordi lippu kõrgel!“ ütles Sõõrumaa EOK kodulehel avaldatud intervjuus.