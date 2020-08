GALERII | Zahkna ja Ermits pidasid Otepääl maha tulise lahingu, naistest võidutses Regina Oja 

„Eelmisel aastal oli kogu naiskonna keskmine tabavusprotsent kõrgem kui Prantsusmaal ja sama pulga peal Saksamaaga, nii et me ei näe, et siin väga suurt arengureservi oleks,“ märkis Tobreluts.

Septembris peaks ees ootama laager Itaalias Anterselvas ja oktoobris Austrias, kuid need sõltuvad olukorrast viiruse rindel. Tobreluts ei välistanud võimalust, et ka viimane ettevalmistus hooajaks tuleb teha kodumaal.

„Meil on siin kõik tingimused olemas ja kõik vajaliku saab ära teha, ainus miinus on see, et saamata jääks keskmäestiku efekt, mida oleme sügiseti Kesk-Euroopast otsinud,“ ütles Tobreluts.