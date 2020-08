Sebastien Ogier: Rally Estonia saab kindlasti olema väga raske 

Tiimi pealik Tommi Mäkinen leiab, et Rally Estonia võiks Toyotale hästi sobida.

"Suurepärane, et taas rallit sõita saame. Eriti läheb see korda fännidele ja koostööpartneritele, kes seda hetke niivõrd kaua on oodanud. Loodetavasti saame raskel ajal inimestele natuke lõbu pakkuda. Kuigi hooaja algusest on tohutu palju aega möödas, loodame samas vaimus jätkata. Meie sõitjad pole Eesti teedel eriti kogemust, kuid teame, et ned on kiired ning see sobib meie autodele hästi. Arvan, et oleme viimaste nädalatega valmistunud nii hästi kui saame ning loodetavasti oleme võimelised võistlema parimate kohtade nimel," lausus soomlane Toyota rallimeeskonna kodulehel avaldatud intervjuus.

Kuuekordne maailmameister ja sarja üldliider Sebastien Ogier usub, et Rally Estonia kiired teed teevad sellest vägagi keerulise MM-etapi.

Mul on hea meel, et saame jälle võistelda. Rally Estonia tähendab paljudele uut rallit, kuid olen alati uute väljakutsete suhtes positiivselt meelestatud. Kindlasti saab olema väga raske ralli, kus on kiired teed. Yaris annab neil kiirustel enesekindlust ning tunnen end pärast masina testimist Soomes ja Eestis hästi. Alustame esimestena, seega loodame, et septembrikuine ilm meile olud liiga raskeks ei tee ja eesmärk on anda endast parim," selgitas Ogier.

Prantslase järel teisel positsioonil asuv Elfyn Evans käis Rally Estonial eelmiselgi aastal ning loodab, et toona hangitud kogemused võivad talle kasuks tulla.

"Viimane võidukihutamine oli väga ammu. Kuna saime vähemalt natukenegi masinat testida, on meil mõnevõrra kergem. Tõsi, see pole võistlusega võrreldav. Rally Estonia kuulub MM-sarja kavva ning õnneks osalesin seal eelmisel aastal. Kuigi toonane ralli ei lõppenud minu jaoks hästi, sain seda nautida ning tean nüüd pisut, mis ees ootab. Teed on väga kiired. Need sarnanevad mõnes mõttes Soome omadele, kuid hüppeid on vähem ja kohati on see isegi kiirem," sõnas Evans.

MM-sarjas Tänaku ees neljandat kohta hoidev Kalle Rovanperä on samuti seisukohal, et eesseisev ralli kuulub keerulisemate sekka.