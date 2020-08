Jalgpall Nõmme Kalju edasilükatud euromäng toimub Ungaris Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 09:36 Jaga: M

Nõmme Kalju euromäng toimub tõenäoliselt Ungaris. Foto: Stanislav Moshkov

Neljapäeval selgus, et Nõmme Kalju ja NŠ Mura Euroopa liiga kohtumist ei toimu, sest terviseameti hinnangul on mõlemas võistkonnas positiivse koroonaviiruse proovi andnud inimeste lähikontaktsed, kes peavad viibima isolatsioonis 14 päeva. Nõmme Kalju andis täna oma sotsiaalmeedias teada, et kohtumine toimub Ungaris.