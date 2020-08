Täna algab Tour de France. Kas prantslaste pikk ootus saab läbi? 

Võistluse marsruut on tavapärasest veidi erinev. Kui tavapäraselt jõutakse Alpidesse velotuuri teises pooles, siis tänavu saabutakse sinna juba neljandal etapil. Kokku läbitakse 21 võistluspäeval umbes 3470 kilomeetrit.

Tour de France pidi algselt algama 27. juunil, kuid võistlus lükkas edasi seoses koroonaviirusega. Teisalt on tegu üle pika aja esimese suurvõistlusega, kuhu lubatakse pealtvaatajad. Paljude meelest on tuuri korraldava Amaury Sport Organisation (ASO) otsus liialt rutakas, sest Prantsusmaa koroonanakatune arv näitab kasvu, kuid nad ise seda ei leia.

"Me oleme suurema jälgimise all kui iial varem," ütles võistluste direktor Christian Prudhomme. "See tuur saab olema taassünni ja majanduse taastumise sümbol."