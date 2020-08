Koroonaviirus vajutas Sordo hooajale pitseri: ma ei saa isegi öelda, et osalen kahel WRC-etapil 

Vaevalt on keegi teine autoralli maailmameistrivõistlustel koroonaviiruse tagajärjel nii palju kannatanud kui hispaanlane Dani Sordo. Õnneks pole Sordot tabanud koroonaviirus, kuid ta on saanud valusalt pihta selle kõrvalmõjudega. Mitmete rallide ärajäämise tõttu saab Sordo tänavusel hooajal stardi vaid kahel võistlusel- märtsis Mehhikos ja oktoobri alguseses Sardiinias.

"Ma ei saa isegi öelda, et sõidan tänavu kahel WRC-etapil, sest Mehhikos sõitsin korralikult ainult ühe kiiruskatse" lausus toona mootoririkke pärast katkestanud Sordo Hispaania ajakirjale AS Diario. "Õnneks õnnestus meil Portugalis Fafe rallil sõita. Muidu peaksin Sardiinia võistlusel alustama nullist."

Sordo pidi sel sügisel sõitma Saksamaa ja Jaapani asfaldirallidel, kuid need jäid koroonaviiruse tõttu ära. Järgmisel nädalal toimuvale Rally Estoniale valis Hyundai Ott Tänaku ja Thierry Neuville' kõrvale kolmandaks numbriks iirlase Craig Breeni, kes sõidab ka hooaja viimasel etapil Belgias. Türgis saab i20 enda käsutusse Sebastien Loeb.

"Craigi valik on üsna mõistlik, sest ta on varem kaks korda Eestis sõitnud ja võitis eelmisel aastal Ypresi ralli," tunnistas 37aastane Sordo. Kõva pauk oli mehele ka Kataloonia ralli ärajäämine, mis ei kuulunud küll tänavu MM-sarja, kuid on tegu hispaanlase kduralliga.