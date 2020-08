FOTO | VÕIMAS! Ojaloo viis vasaraheite Eesti rekordnumbrid uude kümnesse 

Mullu jõudis Ojaloo uuele tasemele, püstitades hooaja alguses isikliku tippmargi 68.16 ja alistades Eesti rekordiomaniku Anna Maria Oreli. "Enam pole mul terviseprobleeme olnud. Harjutan varasemast targemalt ja tunnen oma keha senisest paremini. Tuleb ka nõrku kohti treenida. Mullegi ei meeldi teha neid asju, milles ma pole hea. Aga olen õppinud, et neid harjutusi peab samuti nautima. Näen, kuidas selline töö mind arendab," ütles ta Õhtulehele antud intevjuus .

Maailmapraktika näitab, et 30aastaselt küündivad paljud vasaraheitjad vägevate tulemusteni. "Kui tervist on," nõustus ta. "Mõtlen, et kui mul olnuks 20aastaselt samasugused teadmised nagu praegu, siis... Kuid alati leidub parandamisvaru."