Selgus, millal Kontaveit ja Kanepi alustavad USA lahtiseid 

Äsja Cincinnati turniiril veerandfinaali jõudnud Kontaveit mängib avaringis ameeriklanna Danielle Collinsiga (WTA 53.). Matš on kavas 17. väljaku neljanda mänguna. Portaali Flashscore.com andmetel võiks 24aastase eestlanna kohtumine seega alata kõige varem kell 23.00, ent välistatud pole ka see, et algust tehakse pärast keskööd.