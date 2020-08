Rasmus Mägi: mandlioperatsioon aitas kindlasti heasse vormi tõusta 

"Kindlasti üks põhjus, mis ma välja julgen tuua, on seesama mandlioperatsioon. Peale seda tunnen, et taastumine on läinud tavapärasemaks või paremaks ja kehas on justkui sellist üleliigset põletikku natuke vähem ja maailm tundub jälle natuke rõõmsam paik. Ma usun, et see on andnud väikese nihke ja mandlioperatsioonist edasi on kõik treeningud olnud sellised, et me oleme teadnud, et oleme ajahädas ehk aega on justkui puudu ning oleme pidanud selle arvelt väga efektiivselt treenima. See on olnud positiivne kogemus. Lühikese ajaga oleme saavutanud hea vormi ja sellest on hea õppida taaskord," rääkis Mägi intervjuus ERR-ile.