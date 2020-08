KUS ON MESSI? Barcelonast lahkuda ihkav superstaar ei andnud end näole 

Jalgpallikuluaarides on juba mõnda aega olnud kuulda jutte sellest, et Barca ja Messi suhted on sassis ning 33aastane ründetuus soovib Hispaania klubist lahkuda. Nüüd on õli tulle lisanud asjaolu, et Argentiina koondise ründaja pidi täna hommikul tegema kohustusliku koroonaviiruse testi, aga Eurospordi andmetel Messi sinna kohale ei ilmunud. Väidetavalt andis Messi oma advokaadi vahendusel enne Barcelonale teada, et teda pole testitegemisele oodata.