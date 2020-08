Punnvõrriässade hooaeg jõudis säärevärina saatel finišisse 

Punnvõrridega kihutatakse võidu juba 2010. aastast ning kuigi võisteldakse ka sprindis, on sarja kuninglikuks jõuprooviks kujunenud kestvussõidud. See tähendab seda, et kahe- kuni neljaliikmelised tiimid peavad ühe võrriga tunde rajal ringi tuhisema ning kes suudab kõige rohkem kilomeetreid mõõta, on võitja. Kuningamäe kestvussõit vältas kuus tundi, ent haruldased pole ka 12- või suisa 24tunnised katsumused.