Tennis US OPEN ALGAB: suurepärases hoos Kontaveidil on võimalus teha karjääri parim suure slämmi turniir Mihkel Talivee , täna, 22:15

MEIE LOOTUS: Anett Kontaveit on koroonapausi järel näidanud väga head tennist ning teda nähakse US Openi ühe võimaliku üllatajana. Foto: AFP/Scanpix

Esmaspäeval algavad kauaoodatud USA lahtised tennisemeistrivõistlused ehk US Open, mis on koroonaviirusest räsitud spordiaasta teiseks suure slämmi turniiriks. Kahtlemata on Eesti tennisefännidel küllaga põhjust kaasaelamiseks, sest meie esireket Anett Kontaveit (WTA 20.) on näidanud viimastel turniiridel väga ilusat mängu ning tal on seega head šansid teha karjääri parim turniir. Siinkohal teeme USA lahtistest ülevaate, tuues välja eestlanna võimalikke vastaseid ja analüüsides suuremaid tiitlipretendente.