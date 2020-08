Ferrari on pettunud 

Belgias sõidetud F1 etapil võidutses Mercedese mees Lewis Hamilton, Ferrari rooli keeravad Leclerc ning Sebastian Vettel olid alles vastavalt 13. ja 14. kohal. „Oleme pettunud ja vihased nagu on ka meie fännid - ja selleks pahameeleks on ka põhjust,“ vahendas autosport.com Leclerci sõnu.

„Hetkel on meil käsil keeruline aeg, mida oskasime hooajal ette planeerida, et tuleb raske aeg. Sellistel rasketel perioodidel peame endale kindlaks jääma ja tulevikku vaatama, et see aeg üle elada,“ rääkis Leclerc.