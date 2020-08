Rally Estonia direktori meeldetuletus: sõitjatega ei tohi suhelda 

"Mida ma panen kõigile südamele - kui keegi märkab sõitjat kas või tee ääres seisvas, siis nendega ei tohi suhelda," lausus Aava intervjuus ERR-ile. "See on jällegi riskikoht. Tuli vastu võtta otsus service park'i inimesi mitte lubada. See on väga mõistlik."