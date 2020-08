HUVITAV: vaata, kui tugev koondis on Eesti jalgpallikoondise vastasel Gruusial 

Eesti ja Gruusia koondised on varasemalt kohtunud kuuel korral ja kordagi pole võõrsil mänginud meeskonnal õnnestunud kohtumist võita. Viimati jäime vastasele 2018. aastal Tbilisis toimunud maavõistluses alla 0 : 2, kuid 2015. aastal A. Le Coq Arenal alistasime vastase teise poolaja väravatest 3 : 0. Kokku on Gruusial ette näidata meie vastu kolm võitu, Eesti on omavahelistest mängudest võitnud kaks ja üks kohtumine 2008. aastal A. Le Coq Arenal lõppes 1 : 1 viigiga.