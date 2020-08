PUHKUS LÄBI: olümpiale pürgiv Eesti tippujuja jätkab ettevalmistust Türgis 

"Rõõm on teada anda, et olen alustanud uue hooaja treeningutega," kirjutas 21aastane sportlane Facebookis. "Puhkus oli meeldiv ja vaheldusrikas, kuid nüüd on jälle aeg treeningutega alustada. Esimese kahe nädala eesmärk on kätte saada veetunnetus ning viia end võimalikult heasse füüsilisse vormi, et Türki jõudes oleksin valmis tööd tegema. Hetkeplaani järgi lendan oma koduklubi Energy Standardi juurde selle nädala reedel."