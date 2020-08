KUMMALINE PEREKOND: MotoGP sõitja kihlus oma kasuõega 

25aastane Oliveira on Briti tabloidlehe The Suni andmetel tundnud oma kasuõde Andreia Pimentat alates 13. eluaastast. 24-aastane Pimenta on MotoGP sõitjaga seotud ühise isa kaudu, kuna Oliveira isal on kaks naist: esimese kaasaga sai ta Oliveira, teisega Pimenta. Just noorte ühine isa Paulo oli see, kes The Suni veergudel oma kasulaste kihluse avalikustas. „Olen õnnelik, et mu poeg abiellub oma elu armastusega,“ vahendas The Sun isa sõnu, mis mees oli öelnud Hispaania väljaandele Marca.

MotoGP sõitja ise on varasemalt kommenteerinud seda, kuidas nad kasuõega üksteist leidsid. „Enne armastust oli meie vahel väga tugev sõprus, kasvasime koos üles,“ vahendas The Sun. „Ühel hetkel saime aru, et see on rohkemat kui sõprus, saime aru, et see on väga tugev armastus. Tahtsime sel aastal abielluda, aga sellel nädalavahetusel oli mul just etapp kavas, nii et lükkasime pulmad järgmisse aastasse,“ rääkis Oliveira.