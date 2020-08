Hamilton lajatas: sõitjad pole süüdi, et F1 on igavaks muutunud 

Eilsel Belgia etapil noppis Hamilton taaskordse võidu ja etapp iseenesest ei pakkunud rajal liiga palju põnevust. Fännid on nurisenud selle üle, et kuninglik võidusõidusari on läinud igavaks: möödasõite näeb vähe ja üldarvestuses domineerib liigselt Mercedes.

Sarja üldliider tunnistas, et tal endalgi oli Belgia GP-l igav: ta jäi pärast paari esimest ringi justkui magama - kuigi tegelikult ta loomulikult ei tukkunud roolis - ning ärkas alles finišis taas üles. Hamilton kurvastas, et hetkel pole ei etappide vaatamine ega üldarvestusele kaasaelamine põnev.

„Ma ei saa praeguste fännide eest rääkida, aga olen ise fännina üles kasvanud ja näinud erinevaid aegu - näiteks Schumacheri perioodi -, nii et ma tean, mis tunne see olla võib. Olin toona teismeline. Oleksin hommikul üles tõusnud, oma peekonivõileiva ära söönud, vaadanud etapi starti, läinud tagasi magama ja siis vaadanud etapi lõppu. Kui oleksin fänn tänapäeval, siis käituksin samamoodi ning pärast vaataksin lihtsalt tipphetki,“ andis Hamilton mõista, et sarnaselt Schumacheri valitsusajaga ei ole praegu eriti põnev sõite vaadata.