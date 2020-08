Tänak koduse Rally Estonia eel pingeid ei tunne 

Esmakordselt on sel nädalavahetusel Eestis kavas WRC etapp ehk Rally Estonia, mis sõidetakse Lõuna-Eesti teedel. Ralli favoriidiks on Eesti oma mees Ott Tänak, kes sõnas portaalile dirtfish.com, et liigseid pingeid ta enne nädalavahetust ei tunne. „Tunnen ennast väga hästi. Pole mingit meediat, stressi, mitte midagi,“ sõnas Tänak.