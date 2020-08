Fotod | ERMi taga laiuvale Rally Estonia teeninduspargile antakse viimast lihvi 

Teisel pool muuseumit, kus asub ralli teeninduspark, pilt mõistagi muutus. Vana sõjaväelennuvälja kaponiiride ehk muldvallvarjendite vahele seisis rohkelt välismaiste numbrimärkidega rekasid, mis on kohale toimetanud osalevate meeskondade kraami. Kõige suurema paviljoni on püsti ajanud Hyundai meeskond, kelle heaks teeb Rally Estonia ajal tööd sadakond inimest.

Teeninduspargi pealik Mairo Romandi märkis, et kõik sujub kenasti ning rahvast tuleb ralliparki aina juurde. Kui palju inimesi rallipäevadel kokku pargis peaks toimetama, ei julgenud Romandi pakkuda, kuid kindlasti saab seda hulka lugeda sadades, sest rallile on registreerunud kokku 60 võistluspaari. Lisaks WRC klassile on Rally Estonia maailmameistrivõistluste etapiks ka klassidele WRC2, WRC3 ja Junior WRC.