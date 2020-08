Euroloos: Flora mängib kodus Islandi klubiga, Kalju võib kohtuda Taani tiimiga 

Teise Eesti klubina on hetkel saatus lahtine Nõmme Kaljul, kes pidi oma Euroopa liiga esimese eelringi kohtumise pidama eelmisel neljapäeval. Kuna nii Kaljust kui Sloveenia klubist Murast andis üks mängija varasemalt positiivse koroonaviiruse proovi, otsustas Eesti Vabariigi valitsus mängu toimumiseks luba mitte anda, nii et Kalju-Mura mäng on veel pidamata. Praeguse seisuga toimub mäng neutraalsel pinnal ehk Ungaris, kuupäevaks on määratud 10. september. Kui Kalju peaks selle mängu võitma, läheb Nõmme klubi järgmises eelringis vastamisi Taani meeskonna Aarhusiga.