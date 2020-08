Ferrari pealik eitab kriisi 

Vormel 1 sarjas on sõidetud seitse etappi, mille järel on üldliidriks Mercedese mees Lewis Hamilton. Ferrari eest sõitvad Charles Leclerc ning Sebastian Vettel on üldarvestuses vastavalt viiendal ning 13. kohal. Võib öelda, et Ferrari hooaeg pole seni läinud nii hästi, kui loodeti.

„Arvan, et sõna „kriis“ pole õige kasutada selle olukorra kohta, mis praegu valitseb,“ andis tiimi pealik Mattia Binotti mõista, et midagi liiga hullu toimumas siiski pole. „Loomulikult on praegused tulemused sel keerulisel hooajal väga kehvad, aga teadsime ette, et see juhtub. Nägime seda juba talvisel testimise perioodil,“ rääkis Binotto.