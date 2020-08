Endine esireket pahandas mängijatega, kes USA lahtistel osaleda ei tahtnud 

Täna algasid USA lahtised tennise meistrivõistlused, millest mitmed mängijad on koroonaviiruse tõttu loobunud, nende hulgas näiteks Ashleigh Barty, Simona Halep, Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Belinda Bencic ja Kiki Berten. Endine meeste esireket Boris Becker selliseid otsuseid ei mõista.

Becker jätkas oma mõtetega ja ütles, et saab aru maailmas valitsevast keerulisest olukorrast, aga tingimused on kõigile siiski samad. Ta ütles, et on pettunud, et maailma esikümne naisest koguni kuus otsustasid USA lahtistest loobuda. Becker avaldas arvamust ka selle kohta, et kuigi konkurents naiste turniiril võib olla oodatust lahjem, on seekordne võitja igal juhul kiitust väärt selle tõttu, mis kõik maailmas juhtunud on.