HOLLANDIST SAUDI ARAABIANI: mis on saanud Eestis säranud jalgpalluritest? 

Ometi on sellesse „põhjamutta“ sattunud aegade jooksul rügama üksjagu põneva taustaga välismängijaid. Nende seas on nii pallureid, kes on alles oma karjääri alguses ja kes näevad Eestis hüppelauda Euroopa kõvematesse liigadesse kui ka neid, kelle parimad päevad tippjalgpallis on juba möödas, kuid kes ei soovi veel päriselt putsasid nurka visata. Heidame pilgu autori subjektiivse arvamuse järgi kümnele põnevamale välismängijale, kes on viimase kümne aasta jooksul andnud nahkkerale valu premium liigas.