Võidukas Kontaveit: olen kõikides pisiasjades paremaks läinud 

„Oli väga raske võitlus. Andsin endast kõik, et vastasega mängus püsida ja mul on hea meel selle üle, kuidas lõpus suutsin endast kõik anda,“ rääkis Kontaveit kohe pärast matši lõppu. „Mu mäng on paranenud, teen väikeseid asju paremini. Treeneriga koostöö läheb väga hästi ja ma väga ootan uusi mänge,“ lisas eestlanna.

Täna alanud USA lahtiste väljak ei olnud Kontaveidi jaoks uus võistluspaik, vaid ta mängis New Yorkis ka eelmisel nädalal, kui osales Cincinnati turniiril. „Olen siin platsil juba jah paar matši pidanud,“ muheles eestlanna pärast mängu. Ta lisas, et tavapäraselt on ta harjunud rohkem reisima, ent praegune olukord ei ole tema jaoks ebameeldiv, sest New Yorki väljakud on nii head, et ta naudib seal mängimist.