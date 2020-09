Juunioride MM-sarjas kihutav Ken Torn läheb nädalavahetusele vastu kõrgete ootustega 

„Rally Estonial on olnud alati äge sõita, kuid sel aastal saame seal mõõtu võtta oma klassi maailma tippudega. Usun ja loodan, et eesootav nädalavahetus saab olema igas mõttes äge ja saame pakkuda toetajatele ja pöidlahoidjatele häid emotsioone,“ ütles Torn pressiteate vahendusel.

Pannas lisas: „Ma arvan, et see ralli on iga Eesti rallifänni ja rallimehe unistus. Lõpuks on see kaua oodatud kodune MM-ralli ukse ees. Kindlasti püüame anda endast parima ja samal ajal nautida iga kilomeetrit nendel kiiretel ja põnevatel teedel.“