Rally Estonia kohal lendab ringi ligi 20 õhusõidukit 

„Rally Estonia raames tuleb koordineerida ligi 20 õhusõiduki ohutut liiklemist võrdlemisi väikses alas. Arvestada tuleb sellega, et õhusõidukid on erinevad ning õhus ka erinevatel põhjustel,“ ütles Lennuliiklusteeninduse AS (Estonian Air Navigation Services – EANS) lennuinfo osakonna juhataja Kalmer Sütt. Katsete vahetuses läheduses toimetab WRC filmimiskopter, mis liigub mööda kindlat trajektoori, et üle maailma pakkuda parimaid kaadreid rajalt. Katselt katsele liiguvad ka kümmekond kopterit klientidega, kellel on plaanis kõik ralli katsed oma silmaga ära näha ning on väga suur tõenäosus, et nad tahavad seda teha korraga, kuna enamuse soov on ära näha esimese otsa masinad (WRC klass).