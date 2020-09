Jalgpalliliit võtab Kalju koroonakriisi juhtimise üle. Uiboleht: meie andmetel ei järginud meeskond korralikult isolatsiooninõudeid 

"Meie arusaamist mööda on hotellis toimunud mängijate vahelisi kokkupuuteid, teistmoodi ei saa viirus levida," sõnas Uiboleht ja vastas täpsustavale küsimusele, et jutt ei käi teiste meeste kokkupuutest juba varem positiivse proovi andnud mängijaga, vaid omavahel.

Uiboleht osutas, et täiendav viirusepuhang seab tugeva löögi alla Kalju euromängu, mis peaks toimuma 10. septembril Budapestis. "Positiivse proovi andnud mängijad ei saa kindlasti osaleda, sest neil hakkab kehtima karantiiniperiood. Terviseamet tuvastab lähikontaksed, kelle jaoks on mäng samuti välistatud. Küsimus on selles, milline koosseis on võimalik kokku saada," sõnas Uiboleht.