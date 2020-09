Koroonaviirusega maadleva Nõmme Kalju president: spordis testime pidevalt, et kõik oleks üliturvaline. Aga kui inimene läheb tööle, sõidab bussiga linna või läheb kohvikusse... 

Tehva sõnul ei muuda tänane uudis suures plaanis midagi. Kui eelmisel nädalal andis positiivse koroonaviiruse proovi üks Nõmme Kalju mängija, siis nüüd on number kasvanud viiele. Kogu meeskond on tema kinnitusel isolatsioonis, ühist treeningtegevust ei toimu. Tõsi, Uiboleht vihjas tänasel pressikonverentsil, et tegelikult toimus Kaljus ka isolatsioonireegli rikkumine, kuid seda Tehva hommikuse telefonikõne ajal ei maininud. „Seis on sama. Nii palju, kui olen suhelnud Terviseameti ja pädevate instantsidega, siis perearst saab lõpuks mängijad terveks tunnistada. Neil tuleb mingi aeg ära istuda. Hetkel on olukord lihtsalt selline ja midagi pole parata. Tuleb jääda rahulikuks ja oodata,“ rääkis Tehva.